Van élet az egyszer használatos műanyagpoharak után

Talán sokaknak fel sem tűnt, de az elmúlt hetekben már végleg nyoma veszett az egyszer használatos műanyag poharaknak és tányéroknak a vendéglátóhelyeken. Ezek használata az eredeti tervek szerint 2023. január elsejétől lett volna tiltott Magyarországon, ezt azonban a piaci szereplők felkészülése miatt idén július 1-jére módosították. A műanyagszemét csökkentését szolgáló intézkedésre a hazai, családi tulajdonban lévő Civita csoport olyan innovatív megoldást fejlesztett, amire már nemzetközi szinten is hatalmas az érdeklődés. A cég elnyerte a K&H családi vállalatok kiválósági díj fenntarthatósági kategóriáját is, amelyre idén is lehet jelentkezni augusztus 9-ig.

Fotó: Székelyhidi Balázs

Idén nyáron már biztosan nem egyszer használatos műanyag pohárból és tányérból eszünk a hazai fesztiválokon, strandokon. 2024. július 1-jétől lépett ugyanis érvénybe az a szabályozás, miszerint tilos az egyszer használatos műanyagból, illetve az oxidatív úton – vagyis oxigén, hő és nedvesség hatására – lebomló műanyagból készült tányérok, evőeszközök, poharak és fedelük forgalomba hozatala Magyarországon. A rendelet eredetileg 2023. január elsejétől lett volna hatályos, azonban a piaci szereplőknek fel kellett készülniük a régi termékek kivonására és az új eszközök beszerzésére. eb, aki a kanalát meg nem eszi Úgy tűnik, valósággá válik a népmese, mégpedig egy magyar fejlesztés segítségével. A kukorica-alapú termékek piacán egyedülállóan széleskörű kínálattal rendelkező Civita ugyanis kukoricalisztből készült, természetes úton 100 százalékban lebomló poharat és tányért fejlesztett. A családi tulajdonú cég által létrehozott gyártási technológia és receptúra egy kétéves projekt eredménye, az érdeklődés pedig már most hatalmas Európa-szerte a termékek iránt. Emellett a cég elnyerte a K&H családi vállalatok kiválósági díjat környezeti fenntarthatóság kategóriában. „Nem kell ahhoz külföldre menni, hogy piacformáló újdonsággal találkozzunk. A hazai családi vállalatok között nagyon sok kiemelkedő gyakorlatot látunk a hosszú távú stratégiai tervezés, az innováció vagy, ahogyan a Civita kapcsán is láthatjuk, a fenntarthatóság területén. Fontos, hogy megismerjük és elismerjük ezeket a jó gyakorlatokat, hiszen akár más cégeket is inspirálhatnak, a fenntarthatóbb jövő pedig mindannyiunk érdeke, hogy teljes életet élhessünk. Ezért indítottuk útjára 2016-ban a K&H családi vállalatok kiválósági díjat, amelyre idén is lehet még nevezni, ugyanis augusztus 9-ig meghosszabbítottuk a határidőt” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője. „A környezettudatos, felelős vállalatvezetés nem a jogszabályi előírások miatt létkérdés a cégek számára, hanem mert a Földünk és így a mi életünk múlik rajta. Minden apró lépést, amivel csökkenteni tudjuk a környezeti terhelést, Földünk meghálál, ezért fontos megtennünk a mindennapokban, nemcsak az egyén, hanem a vállalatok szintjén” – hangsúlyozta Vaszkó Gábor, a Civita cégcsoport vezérigazgatója.

