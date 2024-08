Fekete Tamás úgy véli, hogy a nagy meleg miatt, szeptemberben tízezrek jönnek majd a Balatonra azok közül is, akik csak egy napot, vagy néhány órát szeretnének tölteni a Balatonon. Ők azok, akik egy-másfél órányi utazásra laknak a Balatontól. Ők azok, akiknek többsége már a tavaszi szezonban is járt itt és csak azért ugrott le a Balatonra, hogy kiránduljon egy jót, megkóstolja a Balaton fagyiját, vagy egyen egy jó lángost. Fekete Tamás szerint az ilyen egy napos turistákra a jövőben jobban kell koncentrálniuk a Balaton környéki szolgáltatóknak, hiszen komoly összegeket hagynak a régióban ezek a vendégek is.

Ugyanakkor Fekete Tamás arról is beszámolt, hogy azoknak is érdemes elindulni még ezen a hétvégén a Balatonra, akik valamilyen izgalmas programra vágynak. Ilyen például Salföldön a Jazz Fesztivál (augusztus 29-31.) Ugyanezen a hétvégén rendezik meg a boglári Családias népzenei-világzenei fesztivált, a Balaton-felvidéken, Gyulakeszin összművészeti fesztivált tartanak a Csigó Malomban. Ezzel párhuzamosan pedig beindul a szüreti mulatságok szezonja is.