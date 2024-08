– Több mint 30 képet készítettem már az El Camino-ról, ebből hoztam is magammal néhányat és belekezdek majd egy újba is – mondta Rózsavölgyi Hilda. – Egy rólam készült fényképet szeretnék „átvinni” a festővászonra. Nem lesz egyszerű, de nem is lehetetlen feladat – tette hozzá a nagyatádi alkotó, aki elmondása szerint, amatőr festő, de állandóan tanul valami újat.