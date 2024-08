Az életműdíj mellett Bujtor István-díjat is átadott a család képviseletében Frenreisz Károly rockzenész, zeneszerző. Ezt az elismerést a My Back Story és A döntés című dokumentumfilm, a Vasárnapi emberrablás című kisjátékfilm, valamint a Hat hét című nagyjátékfilm nyerte el. A kis- és nagyjátékfilmek versenyében a legjobb főszereplőnek Koltai Róbertet és Elek Ferencet tartotta a zsűri, a Meghalni bárki tud című filmben nyújtott alakításukért. A legjobb női epizódszereplő díját pedig Takács Katalin vehette át a Francis látogatása című filmben megformált szerepéért.

Fotó: PIXLSTUDIO

További színészi díjakat is kiosztottak, így Zsigmond Emőke, Szarvas József és Törőcsik Franciska is díjazott lett, de Csobot Adél énekesnőnek a Cicaverzumban nyújtott alakítását is díjazták. A legjobb kisjátékfilm-rendező díját Benkő Claudia és Magyari Zsolt kapta az 1939 című alkotásért, a legjobb kisjátékfilm pedig a Vasárnapi emberrablás lett. A legjobb animációs film díját a Kojot négy lelke kapta, a dokumentumfilmek közül az Aki legyőzte az időt – Keleti Ágnes című alkotás érdemelte ki. A dokumentum- és versfilmek kategóriájában a legjobb rendező Pusztai Lőrinc lett Anna örök című versfilmjével. A Magyar Hollywood Tanács különdíját kapta meg a Cicaverzum, a Memento Mori – A váci legenda, valamint Az énekesnő című film. A Los Angeles-i magyar filmfesztiválra a Cicaverzum, valamint a My Back Story című dokumentumfilm alkotói utazhatnak versenyfilmesként a zsűri döntése alapján. Mint ahogy korábban beszámoltunk róla: a Bujtor fesztivál Balatonszemesről kötözött át Keszthelyre.