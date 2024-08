Rövid- és hosszú távon is növekedést mutat a fiatalok személyes jövedelme, amelybe beletartozik az esetleges fizetés mellett az egyéb bevételek, például a szülőktől kapott támogatás vagy az ideiglenes diákmunkából származó összeg is - derül ki a K&H reprezentatív kutatásából, amely 2012 vége óta minden negyedévben feltérképezi, hogyan alakult a fiatalok anyagi helyzete, ezen belül például a személyes jövedelmük.

túl a 200 ezer forinton

A friss eredmények szintlépést mutatnak: az idei második negyedévben ugyanis a megkérdezettek esetében az átlagösszeg 204 ezer forintot tett ki, azaz a kutatás történetében most először haladta meg a 200 ezer forintos szintet. A jövedelemmel rendelkező fiatalok esetében – akik közel 90 százalékot tesznek ki – 231 ezer forint lett az átlag, a főállású alkalmazottakat 309 ezer forintos összeg jellemzi, a minimálbér feletti fizetéssel rendelkezők pedig átlagosan 360 ezer forintról számoltak be.

A részeredményekből kiderült, hogy a válaszadó fiatalok több mint tizedének - 11 százalékának - semmilyen jövedelme nincs, 16 százalékuk pedig kevesebb mint 50 ezer forinttal kénytelen beérni. Ugyanakkor 5 százalékuknál 400-449 ezer, 4 százalékuknál 450-499 ezer forint jelenti a havi jövedelmet, további 5 százalékuk pedig félmilliósnál nagyobb összeget említett.

Az összesített 204 ezer forintos átlag több mint 7 százalékos emelkedésnek felel meg az idei első negyedéves 190 ezer forinthoz képest. Hosszabb távon persze jelentősebb a növekedés. Öt évvel korábban, azaz a járvány előtt - 2019 második negyedévében - 124 ezer forintos havi összegről szólt a kutatás. Tíz évvel korábban - 2014 azonos időszakában - még csak 74 ezer forintról számoltak be a megkérdezett fiatalok. Ez egyben azt is jelenti, hogy évtizedes távlatban majdnem háromszorosára nőtt a fiatalok átlagos személyes jövedelme, öt év alatt pedig bő 60 százalékos az emelkedés, amiben szerepet játszik a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentességének bevezetése 2022-ben, ami nem azonnal, hanem több negyedév során is megjelent a K&H kutatásaiban. Az szja-mentesség komoly segítséget jelent az érintetteknek, jelentősen növeli az anyagi mozgásterüket: a szabályok szerint ugyanis akár 86 490 forinttal csökkentheti a fizetendő adót.