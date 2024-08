A vidéki városokat tekintve továbbra is Miskolc a legolcsóbb, miközben az eddig legdrágább Veszprémet Debrecen és Gödöllő is megelőzte. Budapesten továbbra is inkább hosszabb távú befektetésként értelmezhető a lakásvásárlás, de több vidéki egyetemi városban akár már az egyetemi évek alatt is megtérülhet az ingatlanbefektetés – derül ki az MBH Indexből, az MBH Jelzálogbank által végzett elemzésből.

2023 még szerényre sikerült a hazai lakáspiacon: a kereslet jelentősen visszaesett, ami az árak alakulásán is meglátszott, ugyanakkor így is nagyobb összeget kellett fizetni az ingatlanokért 2022 átlagos szintjéhez képest. A lakások ára az MBH Lakásárindex szerint 2022 negyedik és 2023 negyedik negyedéve között 6,4 százalékkal nőtt, 2022 átlagos és 2023 átlagos szintje között pedig 8 százalékos volt az eltérés. 2024 viszont már sokkal élénkebb első fél évet hozott a lakáspiacon, a kereslet növekedett, ami az árakra is hatással volt. A lakásárak mellett a bérleti díjak emelkedése is folytatódott: 2024 júliusában országosan 10,2 százalékkal kellett többet fizetni a bérleményekért, mint egy évvel korábban, míg Budapesten 9,3 százalékos növekedés volt megfigyelhető a KSH és az ingatlan.com közös lakbérindexe szerint.

A fővárosban továbbra is erős az eltérés kerületenként

Budapesten belül nagyon eltérő árakkal találkozhattak az egyetemista gyereküknek lakást keresők. Egyes városrészeket továbbra is nagyobb növekedés jellemzett, máshol viszont stagnáltak az árak, esetleg némi korrekcióra is sor került. Az egyetemektől kicsit távolabbi városrészek is eltérő képet mutattak: Kelenföldön vagy Angyalföldön az 1 millió forintot is meghaladták a négyzetméterárak, ugyanakkor Újpesten vagy a Magdolnanegyedben ennél alacsonyabb, 700 ezer forint feletti négyzetméterárakkal lehetett találkozni. A nem belvárosi, de az egyetemekhez közeli részekben is a legtöbb helyen átlépték vagy megközelítették az átlagárak az 1 millió forintot, a kivételt jelentő Nagyzuglóban és Alsórákoson pedig 832 és 905 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként. A belvárosban sok esetben kell 1 millió forint feletti négyzetméterárakkal számolni, de az 5. kerületben az 1,2 millió forintot is átlépte az átlagos négyzetméterár 2023-ban.