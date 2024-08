Pedró a hetvenedik vidra, amely igazán kalandos úton került a dél-somogyi vidraparkba és különösen közel került Balogh Márta szívéhez.

– A Séd patak medrében, sírva találták meg 2021 novemberében Pedrót. A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány egyik munkatársa hason fekve, a patak medréből halászta ki a csöppséget, ugyanis a kis vidra olyan helyre bújt, ahol alig lehetett hozzáférni – mesélte a petesmalmi vidrapark vezetője.

Hozzátette: az állat anyja feltehetően elpusztult. Pedró mindössze héthetes lehetett, amikor rátaláltak az állatmentők és három óránként etetni kellett. Cumisüvegből táplálták.

– Eleinte nagyon félénk volt, nehezen barátkozott meg az új helyzettel. Hamar a kedvence lett a franciaágy, nagyon szeret bemászni a párna alá és van már egy kedvenc macija is – mesélte Balogh Márta, aki a közösségi oldalon több blogbejegyzést írt, amelyekben az állat szemszögéből mutatta be felcseperedésének történetét. – Ők vadállatok, s a természetben van a helyük. Ahhoz azonban, hogy mielőbb visszakerülhessenek a természetes közegükbe, szakember segítsége kell – emelte ki a petesmalmi vidramama.

Balogh Márta keze alatt számos kis vidra cseperedett már fel az évek során. Hetvennégy állatot tudott visszahelyezni természetes élőhelyére elkötelezett gondoskodása után.

– Idén tavasszal négy kis vidrát engedtünk szabadon – mondta. – Orsika Oroszlányból került hozzám tavaly nyáron, Olivért a vízimentők hozták, Dórit és Dollyt pedig Sárszentmihályon egy olajosaknából mentették ki a munkások.

Balogh Márta hozzátette: legtöbb kis védencét cumival is táplálnia kellett és átlagosan csaknem egy évig maradtak nála. Kiemelte: a végső elengedés a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek segítségével történik természetvédelmi területen.

Két állandó lakója van a petesmalmi vidraparknak; Tomi és Boni látványetetésére sokan látogatnak el.

Vidraparadicsomot alakítottak ki

Balogh Márta elmondta: bízik benne, hogy új könyve elnyeri az olvasók tetszését. Szeptember hetedikén tíz órától délután négy óráig mutatja be kötetét Petesmalomban. A Somogy Természetvédelmi Szervezet egyébként 1998-ban elsődlegesen madárvédelmi célokkal vásárolta meg Petesmalomban a közel 100 hektáros fás-tavas területet, mely az elmúlt évek alatt vidraparadicsommá nőtte ki magát.