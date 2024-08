Fákat döntött ki, faágak szakadtak le és estek villanyvezetékre, de olyan is volt, ahol teljes útzárat képezett a viharban kidőlt fa.

Törökkoppányban villanyoszlopokat is tört a vihar.

A somogyi tűzoltókat huszonkét esetben riasztották a tabi járásban, Balatonszabadiba, Siójutra, Balatonszemesre viharkárok miatti műszaki mentésekhez.

A vihar nyomában kettétörtek a fák.

Vihar pusztított a Koppány-völgyében

Törökkoppányban is tarolt a vihar. Kettétört villanyoszlop, megbomlott kerítés és kidőlt fák jelezték hétfőn az ítéletidőt a somogyi településen. Ahol a viharos szél tetőket is megbontott, ez jól látszik az olvasónk által beküldött fotókon is. Itt a helyi önkéntes tűzoltók segítettek a károk felszámolásában.

A Dózsa utcában minden ház tetejét megbontotta a szél.

Forrás: olvasói fotó

Varga György polgármester elmondta: a vihar kora este csapott le a településre, ahol 11 helyszínen okozott károkat.

Csaknem megsemmisült a kerítés.

Az önkéntes tűzoltók este tíz óráig dolgoztak a károk felszámolásán.

A tűzoltók éjszaka is a károk felszámolásán dolgoztak.

– A falu nagy részén most sincs áram, vagy csak egy fázis van, mert két helyen is villanyoszlopokat tört ki a vihar. Az áramszolgáltató munkatársai jelenleg is dolgoznak a helyreállításon, mondta a településvezető. Aki elmondta: rövid idő alatt mintegy 50 milliméter csapadék hullott a Koppány-völgyi falura, amely heves, viharos széllel érkezett.

Rövid idő alatt mintegy 50 milliméter eső esett, a polgármester beszámolója szerint.

A temetőben is pusztítást végzett a vihar, ahol fenyőfák törtek a viharos szélben. A ravatalozó előtti útra pedig a domboldalról nagy mennyiségű sár zúdult le.