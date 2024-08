Eljutás a zamárdi vasútállomásról a Strand Fesztivál helyszínére

A fesztiválra vezető út a vasútállomás felől megközelítve, kényelmes sétával sem több mint 30 perc. A tó partjához közeledve van idő klimatizálódni és a bejárathoz érve, a zökkenőmentesen zajló karszalag-átvételt követően már a hamisítatlan balatoni atmoszféra lengett körül. A kiszűrődő zsivaly és zeneszó hatásra tehát várakozással teli izgalommal léptük át a 2024-es Strand Fesztivál kapuját. Reméljük, hogy nem lesz gond a bejutással szombaton sem, amikor Azahriah a fő fellépő a nagyszínpadon. Ezzel kapcsolatban Lobenwein Norbert főszervező azt nyilatkozta, hogy érdemes korán érkezni, így nem lesz gond a beléptetésnél. A zamárdi parton világító fákkal is találkozhatunk, amelyek a naplementével együtt pazar látványt nyújtanak

Megindító: idén zenészlegendák előtt tiszteleg a fesztivál

Az idén az utcák és terek elnevezésével zenészlegendák előtt tisztelgő Strand fesztivál helyszínén a Siklósi Örs út fogadott, végigsétáltunk a Fábián Juli sétányon, hogy aztán megérkezzünk a Somló Tamás térre, ahol a fesztivál nagyszínpada áll. A legenda dalain generációk nőttek fel, slágereiből pedig még ma is sokan merítenek inspirációt. Fábián Juli sétány a 2024-es Strand Fesztivál helyszínén a Balaton-parton

A zenei programok vonzották a legtöbb látogatót

A koncerten többnyire teltház volt – ez a sátrakban vált leginkább látványossá, de a főszínpad előtti küzdőtéren már érkezésünkkor is tekintélyes tömeg gyűlt össze ByeAlex koncertjére. A tömeg pedig egyre nagyobbra duzzadt Krúbi és Beton.Hofi fellépésére, majd a cirkuszi show-t követően közeledett az első nap headliner produkciója, a Halott Pénz. Ekkor már teljesen megtelt a színpad előtti tér. Hazánk egyik legnépszerűbb előadója túl egy sikeres Puskás Arénás koncerten, Zamárdiban is csúcsra járatta a hangulatot. A Follow the Flow is megtöltötte a hatalmas cirkuszi sátrat (a fesztivál második legnagyobb zenei helyszínét) és persze a Kék a szívemtől a Szélcsenden, a Tavaszon és a Maradok távol című első nagy slágeren át az összes közönségkedvenc felcsendült. A Hiperkarmába is belehallgattunk: épp az elmúlt évek legnépszerűbb slágere, a Délibáb szólt. Bérczesi Robi üzembiztosan bevonzza a Hiperkarma szép számú közönségét. Az előadó üdvözlendően jól van az utóbbi években. És bár talán unja már, hogy mindenki az ő függő múltjával és absztinens jelenével foglalkozik – üdvözlendő, hogy ki tudott lépni az anno legendássá vált galamb-nézegetős időszakából. Visszahozta tetszhalott állapotából a zenekart, így a Karma méltán szerepel újra előkelő helyen a fesztiválok kínálatában. ByeAlex és a Slepp koncertje a 2024-es Strand Fesztiválon

