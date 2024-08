A túlpart hegyei integetnek: a Badacsony, a Szent György-hegy, a Csobánc, a Gulács, távolabbról a Somló. Ezredévek hűséges őrállóiként vigyázzák a tájat. Mozdulatlanságukban is tanúi a történelemnek, s bár nem állíthatják meg a múló időt, olykor elmosolyintják magukat. Rajtunk, egymást követő nemzedékek során nevetnek. Az emberen, aki le akarja küzdeni a természet erőit, és szeretné megváltani a világot, mert nem tudja: a világot már megváltották.

Platánlombok alatt, szent semmittevésben hallgatom a levélsusogást, s figyelem a hullámok táncát, sirályok röptét a levegőégben, duzzadó vitorlák fehérjét, az olykor ködbe vesző hegyeket. Innen, a Balaton déli partjáról sokkal igézőbb a látvány, mint az északiról átkacsintva Somogyba. Időről időre ezért ihlet meg művészeket a balatoni világ, a különleges fény-árnyék-játék, az aranyhíd, a tomboló vihar vagy a szelíd tótükör, s akkor nem szóltunk még túrázókról, sportolókról, horgászokról, kompokról és gőzösökről, a környezetvédőkről és önmagunkról, az átlagos nyaralókról, akik évről évre igazolhatják: a Balaton valóban a természet örömkönnye.

Míg klasszikusok és kortársak műveit veszem sorra, festmények, grafikák, fotók, versek, novellák és filmek eklektikája kerít hatalmába, a Jankovich-telepi szabadstrand is életre kel, Boglár zöld kupolája sokaknak ad védelmet a forróságban. A vízből kijőve agyontetovált fiatalok szárítkoznak a pázsiton, majd pattan a dobozos sör, odébb nagycsalád falatozza az előre lehűtött dinnyekockákat, de a hazulról hozott kakaós palacsinta is rohamosan fogy. Előkerül a rejtvényújság, az apa e-könyvet olvas, az anya kezében Márai-kötet. Az egyik gyerek fülhallgatóval zenét hallgat, a másik filmet néz, a harmadik monokiniben napozik. A homokozónál várat építenek a legkisebbek, naná, hogy várárokkal, melybe víz is kell. Falatnyi lábak araszolnak a lépcső felé, a csöppség némi segítséggel teli vödör vízzel tér vissza. A víznek talán alkalmi játszótársuk, egy tizenéves, sérült srác örül a legjobban, ki saját meccsbokszkészletét fürdeti meg a sárban. Odébb szerelmesek gyöngéd ölelésének vagyunk tanúi, mások kagylóvágott talpat fertőtlenítenek. A parti nyaralóból műanyag csónak kerül elő, melybe idős szüleit segíti bele a férfi, majd lassú evezőcsapásokkal haladnak egyre beljebb. Azon tűnődöm, a lágy hullámokat szelve, vajon előtüremkedik-e a múlt, s a fiukkal megosztja-e a házaspár, hogy hálásak neki a naponkénti ringatózás öröméért. Míg bakfislány fröcsköli öccsét, és apjuk fel-alá sétálva, mobilt szorongatva, kissé harsányan szervezi a jövő hét teendőit, büszke hattyúcsapat érkezik. Egyik másik úszógumis gyerkőc azt hiszi, közelükbe férkőzhet…