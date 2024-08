Jazz, rock, pop és komolyzene mellett a képzőművészetek, irodalom és még a diszkó is helyet kap a kulturális palettán Fonyódon, ahol kétségkívül változatosra sikerült az idei programnaptár. A dél-balatoni városban ma már elmondható, hogy nem kizárólag a vízpart vonzza a turistákat. A kultúrára éhes helybéliek és vendégek kedvükre válogathatnak az ingyenes fonyódi programok közül, amelyek között a már jól ismertek mellett teljesen új lehetőségekkel is bővült a programpaletta ebben az esztendőben.

– Igyekeztünk úgy összeállítani a programokat, hogy minden korosztály megtalálja a számára megfelelőt

– mondta Posza Róbert, a Fonyódi Kulturális Egyesület elnöke. Hozzátette: az idei évben több helyszínre szerveztek programokat mint tavaly, így sokkal szélesebb is lett a kínálat a korábbiakhoz képest.

– Minden pénteken és szombaton egész este partizenekarok húzzák a talpalávalót a kikötőben, és egészen augusztus végéig programokat terveztünk a hétvégékre – mondta az egyesület elnöke. A rendezvények a RockBalaton Fesztivál kivételével teljesen ingyenesek, s minden műfaj képviselteti magát. De nem csak hétvégéken érdemes kilátogatni a városi eseményekre, hiszen Fonyódon nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ne csak néhány nap legyen pezsgő kulturális élet a városban, hanem egész héten.

Az idén is folytatják az irodalmi esteket a festői környezetben lévő Szaplonczay sétányon

Ehhez mérföldkő volt a Szaplonczay sétány és az ott található kávéház megújítása.

– Az elkészült fejlesztést 2023-ban adtuk át és akkor jött az ötlet, hogy mivel a szomszédban található a Fonyódi Művelődési Ház, mi lenne, ha felhoznánk ide a kultúrát – mondta Erdei Barnabás alpolgármester. Így kezdték el tavaly az irodalmi esték programsorozatot, amely alkalmával augusztusban József Attila-estet is tartanak Tóth Péter Lóránt közreműködésével.

– Tavaly csak irodalmi kávéház volt, idén viszont Zenés Naplemente programokat is hirdettünk – hívta fel a figyelmet Erdei Barnabás. A Zenés Naplementék a Szaplonczay sétányon nagyon népszerűek, rendre az összes szék megtelik és a teraszon is alig marad szabad hely. A következő csütörtökön jazz és flamencozene ad méltó aláfestő zenét a vászonra kívánkozó látványhoz.

A kulturális programok mellett természetesen azoknak is kedveznek a fonyódi programokkal, akik aktívan töltenék szabadidejüket. Hiszen az idén is megszervezik a hagyományos Balaton-átevezést, de Fonyódligeten tartják a Strongwoman vagyis „erős nő” versenyt is.