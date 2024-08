A digitális zongorák és a vonós hangszerek mellett audiotechnikai eszközöket, zongoraszékeket, kottaállványokat és mikrofonokat is kaptak. Az intézményben az elmúlt évekhez képest rekord­létszámú, 520 diák kezdi el tanulmányait a 2024-2025-ös tanévben, a szerdai vezetői értekezleten a főbb feladatokat készítették elő.

– Fontos számunkra az adomány, ezúttal hét hangszerhez jutottunk – mondta Nagy Tamás, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatója.

Lényegesnek tartjuk a fejlesztést, időről időre új hangszereket szeretnénk beszerezni.

Egy somogyi származású budapesti vállalkozó segítségével jutottak az eszközökhöz, melyeket a diákok már szeptembertől használhatnak. Nagy Tamás kiemelte, minden felajánlást örömmel fogadnak. Amikor nyolc éve átvette a zeneiskola vezetését, programjának egyik fontos eleme a mecenatúra bevonása volt. Sok támogatást kaptak az utóbbi időben, olyan is előfordult, hogy az egyik kaposvári gyár pólókat ajánlott fel, amit a diákok fellépéskor viseltek. Ezek pótlása időszerű lenne, és a zeneiskola a hangszerbeszerzést is folytatni kívánja, most nagy szükségük lenne egy F tubára, melynek ára nagyjából 3,5 millió forint.

Már az új tanévre készülünk, az elmúlt évekhez képest rekordszámú, 520 diák tanul majd nálunk. Több tanszakon túljelentkezés volt, a tanulók 20 hangszer közül választhattak.

Nagy Tamás elmondta, a következő tanévben több kiemelt program házigazdája lesz a zeneiskola és egy új, nemzetközi zenekari versenyt is el akarnak indítani. Ennek előkészítése már zajlik, s ami biztos, hogy a Fehérvári József dél-dunántúli regionális rézfúvós versenyen kívül megtartják a Dobszerda dunántúli regionális ütőhangszeres találkozót továbbá a Gyermán István regionális vonós versenyt is. Hangsúlyozta: akárcsak korábban, úgy az új tanévben is sok városi programon, közösségi összejövetelen vesznek részt, így az őszi Zene Világnapján is fellépnek. Lényeges a szakmai képzés, ezért neves művészeket hívnak meg azokra az előadásokra, amelyeket a regionális rendezvényekhez kapcsolódva szerveznek Kaposváron.

A zeneiskolában 40-en dolgoznak, a pótfelvételit és a pótbeiratkozást szeptember harmadikán és negyedikén tartják, míg a hangszeres órabeosztást szeptember hatodikán. A szolfézs és a kötelező tárgyak órabeosztását online szervezik meg, e-mail-es értesítés mellett ezekben a napokban.