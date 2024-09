-Több mint 5500 beérkezett pályázat, 2200-nál is több támogatott projekt és közel 570 millió forint segítség a helyi közösségek számára. Ez az Ön választ, mi segítünk 15 fordulójának mérlege. 2016 óta a pályázók rendkívül változatos kezdeményezéseket valósítottak meg a Tesco támogatásával, közel fele arányban gyerekek oktatásával, környezetének, illetve képességeinek fejlesztésével, valamint egészségük fejlesztésével kapcsolatos programokat. Rendkívül büszkék vagyunk erre az eredményre. Úgy érezzük, 15 forduló után ideje frissíteni a programon, hogy még célzottabban tudjuk felkarolni azokat a jó ügyeket, amik vásárlóinknak és munkatársainknak fontosak. A részletekről hamarosan bővebben is beszámolunk, annyit azonban már most elmondhatok, hogy továbbra is a helyi szinten fontos ügyek számára fogunk kezdőlökést adni, és a támogatás odaítéléséről szóló döntési folyamatba a jövőben is bevonjuk vásárlóinkat, hiszen ők ismerik a leginkább a helyi körülményeket – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs vezetője.