3,5 millió forintot nyert a Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda Kukucska természeti tehetségműhelye a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által kiírt „Tehetségközelben” pályázaton. Az egész tanévet átfogó műhelyfoglalkozások mellett kirándulásokra is futotta a pénzből. A gyerekek ellátogattak a Fővárosi Állatkertbe, a Csodák Palotájába, felkeresték a kaposvári Erdők Házát és a Zselici Csillagparkot. A gyermekeknek nyújtott hatalmas élmény mellett lehetőség nyílt eszközök vásárlására is, melyek a foglalkozások megvalósításához, tapasztalatszerzéshez nyújtottak segítséget. A szülők is részeseivé váltak a programnak: bemutató foglakozáson vettek részt, majd egy közösen eltöltött délutánon szalonnasütéssel zárták az évet.