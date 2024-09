Vidd magaddal!

Ha reggel már csak az elkészítésére van időd, csavard a baconos-sajtos tojásrántottát tortillába, és vidd magaddal! A sajt és a tortilla plusz tápértéket ad hozzá, így akár könnyű ebédként is megállja a helyét. Mindenképp egészítsd ki zöldséggel, paprikával, paradicsommal vagy salátával! A tortillából pedig lehetőleg teljes kiőrlésűt válassz!

Spórold meg a tojásfelverést!

Nem mintha nagy ügy lenni felverni a tojást, de már csak a változatosság, az íz és a látvány kedvéért is jó néha tükörtojást készíteni. A sercegő baconre üssük rá, hogy a sárgája és a fehérje egymástól elkülönülve süljön meg. Ezen a ponton kap teret az egyéni ízlés, ki folyósabbra hagyja a sárgáját, ki pedig jól átsütve szereti. Nem lehet jobbat elképzelni annál, mint mikor egy teljes kiőrlésű zsemlébe vagy croissant-ba csúsztatva a tojás lágyan bugyogó sárgája összekeveredik a ropogós bacon sós ízével. A tükörtojás egyébként főzelékfeltétként is nagy karriert futott be, úgyis érdemes kipróbálni.

Mindenből kell egy fitness változat!

Ugye mindenki látja maga előtt, hogy a félbevágott avokádó kivájt belseje szinte kínálja magát, hogy tojás üssünk bele! Előzőleg egy pici citromlével meglocsolhatjuk, aztán mehet bele a tojás. A tetejére pedig bacon és reszelt sajt. Toljuk be a töltött avokádókat a 200 fokos sütőbe és 10-15 perc múlva friss oregánóval vagy bazsalikommal megszórva tálaljuk a szemet gyönyörködtető, csodás villásreggelit! 10 percnél még folyós marad a tojás, 15-nél már keményre sül.

Meg egy zabos!

A tojásrántottát dúsítsuk zabpehellyel. Ahány tojás, annyi evőkanál zabpehely menjen bele, és így verjük fel a keveréket, ízesítsük, aztán öntsük a piruló baconre. De készíthetjük omlettként is, ilyenkor a sülés alatt pakoljuk meg sajttal, baconnel, paradicsommal, és a megsült oldalát félbe hajtva borítsuk a töltelékre, úgy zárjuk le. Rostdús, laktató ételt kapunk, amihez a zab miatt már péksütemény sem kell.

Meg egy mutatós!

Készítsünk baconkosárkát a tojásnak. Bonyolultnak hangzik, pedig pofonegyszerű, ha van otthon muffinsütő. Csak béleljük ki a mélyedéseket baconnel. Készíthetünk bacongyűrűt, ami összefogja a tölteléket, de kibélelhetjük teljesen is, ez esetben a töltelékre majd hajtsuk vissza a bacon szeleteket. Az ily módon kibélelt muffinformákba mehet a tojás, és amit csak még akarunk: bármilyen sajt, reszelt cukkini, apróra szeletelt kápiapaprika, paradicsom, fűszerek. Két apró trükk, hogy a végeredmény igazán csodás legyen! Ha ropogós bacont szeretnénk - és hát persze, hogy azt szeretnénk -, akkor egy kicsit pirítsuk meg előre. Nem kell teljesen készre sütni, maradjon hajlítható, különben nem tudjuk vele kibélelni a muffinformákat. A tojásokat fel is verhetjük, és úgy is ízesíthetjük, de rántottával nem lesznek olyan gusztusosak a kosárkák, mint ha csak beleütjük a tojást.