A vezetők úgy vélik, a június 9-ei voksoláson megválasztott csurgói polgármester, Ilia Csaba messze túllépte a hatáskörét, és az október elsejével esedékes hivatalba lépése előtt már közölte a jegyzővel, nem szeretne vele együtt dolgozni, ezért szeptember 30-án közös megegyezéssel távozzon a hivatal éléről.

– A megválasztott csurgói polgármester, Ilia Csaba az elmúlt időszakban olyan tevékenységet végzett, ami az én olvasatomban jogszerűtlen, hiszen olyan döntéseket hozott, ami a hivatali munkát konkrétan ellehetetlenítette – kezdte a tájékoztatót Madarász Zoltán. – A jegyző úgy döntött, hogy távozik a hivatalból, és az aljegyző is elmegy közös megegyezéssel, mert olyan lehetetlen helyzetbe hozták, ami számára tarthatatlan volt. Nem látta biztosítottnak a jelen körülmények között azt, hogy a munkáját megfelelő módon el tudja végezni – mondta a porrogi polgármester.

A közös önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint az alakuló üléseket, az átadás-átvételeket a jegyző, aljegyző, illetve a hatósági iroda vezetője bonyolíthatja le. Utóbbi is távozott a nyáron, ezért nincs olyan személy, aki ezt hivatalosan el tudná végezni október elsejétől. – Megdöbbentett, mennyire a fejünk fölött és a megkérdezésünk nélkül születnek döntések – hangsúlyozta Madarász Zoltán. – Pletyka szinten korábban hallottuk, és most már név szerint is tudjuk, hogy Ács Attila jegyzőt hozza magával a megválasztott polgármester, bár erről velünk környékbeli polgármesterekkel nem egyeztetett, pályázatot pedig nem is írtak ki jegyzői állásra – tette hozzá.

Az eseményen Jeszek József somogybükkösdi, Faggyas József somogycsicsói polgármester, valamint Vukk Attila megválasztott szentai polgármester is hasonló véleményt fogalmazott meg. A tájékoztató után néhány perccel Füstös János Csurgó jelenlegi polgármestere is sajtótájékoztatót tartott. A többi között arról is beszélt, Ilia Csabáék a kampányban azt hirdették, Csurgó legyen a csurgóiaké, ezért első lépésként nem szép dolog elküldeni a jegyzőt.