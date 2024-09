A szervezők továbbra is várják az anyagi támogatást, az avatási ünnepséget november 17-én tartják a polgármesteri hivatalnál.

- A nagybajomi születésű Bozsoki János rohamtüzér zászlós is részt vett 1944-ben a tordai csatában és olyan haditettet vitt végbe, amelyért a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet megkapta - mondta Huszár András, nagykanizsai amatőr történelemkutató. - Bozsoki János kitűnt bátorságával, mivel az ellenség előretörése közben ellentámadást indított, s a harc során megakadályozta, hogy a két ütőképes, magyar fejlesztésű Zrínyi rohamlöveg az ellenség kezére jusson. S bár folyamatosan erős tűz alatt tartották, sikeres volt a akció.

Bátorság, hősiesség, hazaszeretet és bajtársiasság: Huszár András szerint ezek olyan egyetemes emberi értékek, amelyek most és a jövőben is fontosak, s a fiatalok számára is példaként szolgálhatnak. Azt szeretnék, hogy Bozsoki János neve, élete minél több ember előtt ismertté váljon.

- Bozsoki Jánost a második világháború után több retorzió érte, később Svájcba emigrált - mondta Huszár András. - Egy fegyvergyártó cég mérnökeként dolgozott, ugyanakkor a svájci magyar közélet aktív szereplője, szervezője volt. Bozsoki János 2016 óta Nagybajom díszpolgára.

Huszár András azt kérte, hogy akik Bozsoki Jánoshoz köthető egykori fotóval, levéllel rendelkeznek, azok juttassák el a tárgyi emléket vagy osszák meg vele a régi személyes emlékeket. Ezzel ugyanis még inkább megismerhetik életét.