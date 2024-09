Az udvari játékra készültek a gyerekek a kutasi Micimackó Óvodában pénteken délelőtt, az intézmény vezetője is elkísérte őket. Náluk is működik már az oviKRÉTA, a bevezetése nem okozott problémát.

– Az óvodapedagógus kollégákat az Oktatási Hivatal alapképzése jól felkészítette a változásra, de a szülőknek még nem tudtuk kommunikálni, mert szülői értekezletek még nem voltak – felelte érdeklődésünkre Ütőné Nyul Katalin óvodavezető. – Akinek van nagyobb, iskolás gyermeke, annak biztosan nem fog nehézséget okozni. Régebbi pályázatok eredményeképpen rendelkezésünkre állnak laptopok, de modernebb eszközök beszerzése válik majd szükségessé a jövő évtől, hogy gördülékenyebben menjen a munka.

Tavaly oviKRÉTA-s próbaévet indítottak a kaposvári Rét Utcai Központi Óvodában, a két tagóvodájukban viszont akkor nem vágtak bele, hiszen még nem volt kötelező. Így is elmondható, hogy egy év előnnyel alkalmazkodtak a fejlesztéshez.

– A Rét Utcai Központi Óvodánkban már készségszinten alkalmazzuk a rendszert, mert ehhez kellettek informatikai kompetenciák, amelyhez segítséget kaptunk – mondta Rónai Ágota óvodavezető. – A szülőket még nem vontuk be a folyamatba, eddig nem kaptak jogosultságot. Most beindítjuk a másik két tagóvodánkban is, és utána a szülők is látni fogják. A rendszer még akadozik...

Tavaly nem volt probléma, de ha mégis, akkor a hibabejelentő munkatársai gyorsan reagáltak, és megoldották. Azonban mert szeptembertől országszerte elindult a rendszer, a jelenlegi túlterhelés okoz gondokat, de a központban igyekeznek mindenkin segíteni, tapasztalták a kaposvári óvónők. Az első kisebb technikai nehézségeken hamar túllendülnek, és jól működik majd a rendszer, jósolta Rónai Ágota.

A gyermekek fejlődéséről ad majd tájékoztatást az ovis KRÉTA, féléves beszámolókat küldenek a szülőknek arról, hogy milyen szinten áll a gyermekük. A nevelési-oktatási értékelés mellett a rendszer nem arra lesz jó, hogy hétköznapi üzeneteket váltsanak majd a szülők és az óvónők, világosított fel. Viszont a hiányzásokat és az erről szóló orvosi igazolásokat is itt lehet majd nyomon követni.