Öten vesznek részt a mezgazdasági Start munkaprogramban, a csapat a napokban takarította be a hagymát, idén csaknem 1600 kilónyi termett Heresznyén. Az árut helyben, kedvezményesen értékesítik. A közmunkások összesen tízezer négyzetméternyi területet művelnek meg, a paprika, a paradicsom és a babon kívül az idén csemegekukoricát is termesztettek. A program tíz éve zajlik, s 2025-ben is folytatni kívánják.