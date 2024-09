Mielőtt megkapták az ajándékcsomagot, Furulyás Palkó történetét is megismerhették a Léghajó Meseszínház előadásában a gyerekek. A keddi eseményen ötvennél is több óvodás örülhetett. Új tisztasági zsákjukban fogkefe, fogkrém, zsebkendő, nedves törlőkendő, fésű került, valamint kaptak vízfestéket, színes ceruzát, gyurmát, zsírkrétát, rajzlapot és óvodai ágyneműt is.

Ajándék és műsor is várta a gyerekeket. Fotó: Lang Róbert

– Jó látni a rengeteg mosolygós arcot, miután kibontják a csomagokat – mondta Bacza Barbara, az Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári központjának vezetője. – A szülők válláról egy nagy terhet le tudtunk ezzel venni. A 8500 forint értékű csomagban minden megtalálható, ami egy óvodás életben hasznos. Nagyon fontos, hogy minél korábban kialakítsuk bennük a megfelelő, egészséges életmódot, ezért is kerültek bele tisztasági eszközök a zsákokba – emelte ki Bacza Barbara.

Több településen is kapnak ajándékcsomagot a gyerekek

Óvodakezdési támogatást a kaposvári gyerekek mellett kastélyosdombói, kürtöspusztai, drávagárdonyi, somogyfajszi, rinyaszentkirályi, görgetegi, iharosi, iharosberényi és lakócsai gyerekek is kapnak. Varga Ivett, az E.ON szóvivője elmondta, az Ökumenikus Segélyszervezettel közösen már nyolcadik éve segítik az óvodásokat ilyen formában. A nagyvállalat számára régóta fontos a társadalmi felelősségvállalás.