Október 5-6-án rendezik meg Nagyatádon a szoborparkban az akadályfutás OCR Magyar bajnokságot. Ez a hír eddig leginkább az extrém sportok szerelmeseit hozta lázba, ám Vlasics Zoltán egy olyan rendezvényt álmodott meg erre az őszi hétvégére, amely mindenki számára szórakozással szolgálhat.

Az akadályfutás számos érdekes feladatból áll

– Szombaton az akadályfutó magyar bajnokságon elsősorban igazolt versenyzők indulnak, a mintegy 8 km-es távon – részletezte lapunknak Vlasics Zoltán. – Ez egy kőkemény verseny lesz, aminek rangját talán az is jelzi, hogy több külföldi versenyző is jelezte indulási szándékát. Várunk akadályfutókat Romániából, Horvátországból és Szlovákiából is.

A verseny szervezője elmondta azt is, hogy gondoltak azokra is, akik nem igazolt versenyzők: számukra az Open futam biztosít lehetőséget arra, hogy teszteljék erejüket. Ez a futam nem lesz a magyar bajnokság része, inkább amolyan bulifutam, ahol megmutathatja mindenki, mire képes.

A mászás az akadályfutás része...

– Vasárnap terveink szerint egy még színesebb nap várja majd az érdeklődőket – részletezte tovább Vlasics Zoltán. – Az öt hektáron elterülő szoborparkban megtalálható minden, amire egy jó akadályfutáshoz szükség van. Nagy terület, tó, egy 150 éves használaton kívüli vasúti híd – amire természetesen tervezünk akadályokat is – és számos a Running Warriors-t, és más rangos nemzetközi versenyeket is kiszolgáló cég által biztosított akadályok várják majd a versenyzőket. Lesz vasárnap 5 km-es, 3 fős csapatváltó, és családi futam is. Ez utóbbinál páros futamok lesznek, vagyis például egy apa futhat együtt a bármennyi idős fiával. A lényeg itt nem a győzelem, hanem a közös élmény, és hogy a gyerekek addig se a telefont nyomkodják. Nekik egyébként lesz külön 2 km-es futam is, olyan feladatokkal, amiket mindenki szeret egy ilyen versenyen: kúszás, mászás, palánkok és egyéb változatos, szórakoztató akadályok.

Az akadályfutás fő attrakciója a jótékonysági futam lesz

– A két kilométeres jótékonysági parafutamra az ország minden tájáról érkeznek majd parasportolók – mondta el a főszervező. – Várunk a versenyre paraolimpikonokat is, de Budapestről érkezik harminc sérült kisgyermek is. Számukra természetesen a verseny teljesen ingyenes, ebédet is kapnak, és természetesen jár majd nekik a különleges befutó érem is.