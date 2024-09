A magas vízállás miatt a Pest vármegyei Kisoroszi lakóihoz csak vízi úton lehet eljutni, amit a kaposvári KÖTÉL Egyesület tűzoltói biztosítanak. Csütörtökön élelmiszer szállítmányt juttatnak el a „szigetre”. A csapattal tartott a Somogy Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke is, aki mentőtechnikusként is szolgál, így ha szükség lenne egészségügyi ellátásra, a somogyiak két fővel arról is gondoskodnak.

A szentbalázsi önkéntesek Tolnában segítenek védekezni az árvíz ellen

Fotó: Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A szentbalázsi önkéntes tűzoltók az elmúlt két napot Dunaszekcsőn töltötték, ahol a Széchenyi utcában segítettek az ideiglenes védmű kiépítésében, csütörtökön viszont már a Tolna vármegyei Bátán vesznek részt a védekezési munkában, ahol tizenegy évvel ezelőtt is segítettek a helyieknek. A hét somogyi tűzoltó két lakóházat segít megvédeni az ártól a Bercsényi utcában, homokzsákokból gátat és ellennyomó medencét építenek, de ha szükség lesz rá, áramfejlesztőkkel és szivattyúkkal is be tudnak avatkozni.