Dér Tamás Vácon ragadott lapátot és vállt vállnak vetve dolgozott Mága Zoltán hegedűművésszel, hogy minél több zsákot töltsenek meg homokkal.

Együtt segítenek.

Forrás: Dér Tamás facebook oldala

Együtt segítenek a somogyiak

Móring József Attila, a dél-dunántúli régió kormánybiztosa jelenlegi és egykori munkatársaival együtt indul útnak csütörtök hajnalban Bajára, hogy az árvízi védekezésben vegyenek részt.

– Egykori munkatársaim a somogyvári polgármesteri hivatalból, illetve a leköszönő és a megválasztott polgármester, valamint jelenlegi kollégáim is velem tartanak, hogy együtt segítsünk a Dunánál. De a fiam is ott lesz velünk, aki mindössze öt éves volt, amikor a 2010-es árvíz idején Felsőzsolcán is részt vettünk a gát építésében, mondta a politikus a Sonline.hu kérdésére. Hozzátette: korábban a horvát földrengésnél is segítettek, de Szerbiába is vittek somogyvári ásványvizet, amikor ott volt árvíz.

A somogyi delegációt erősíti Biró Norbert közgyűlési elnök, valamint Huszti Gábor alelnök, de Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is részt vesz a homokzsákok töltésében és pakolásában a dunai árvíznél. Witzmann Mihály, országgyűlési képviselő is odaáll az árvíznél dolgozók mellé, csütörtökön Dunaszekcsőn segít a révnél a védekezésben.