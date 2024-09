– Több mint 200 büntetés-végrehajtási dolgozó rendkívüli helytállásról tesz tanúbizonyságot – tájékoztatott szerda délután a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) Kommunikációs Főosztálya. A bv. saját buszai biztosították munkatársaink kijutását a Margit-szigetre, ahol a munka éjszaka sem állt le: két műszakban töltik a homokzsákokat, amelyeket ezután egymásra pakolva védművet alakítanak ki a futókör vonalán. Munkájukat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és civil mentőszervezetek szakemberei koordinálják.

Az árvízi védekezés, börtön falakon kívüli helyszínein a személyi állomány tagjai mellett most már a fogvatartottak is részt vesznek, miközben sokan az intézetek falain belül továbbra is segítik az árhullám megfékezését a homokzsákok megtöltésével. Közleményükben megjegyezték: a Margit-szigeten kívül, kollégáik és az önkéntes fogvatartottak az ország több pontján segítik a védekezést.

– A Váci Fegyház és Börtönben a fogvatartottak mintegy 17 ezer homokzsák feltöltését végzi az intézet területén belül, amelyeket az illetékes védelmi bizottság teherautókkal szállít el a zsákok rendeltetési helyére – olvasható a BVOP tájékoztatójában.

Szerda reggel az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből tíz alacsony biztonsági fokozatú fogvatartott töltötte a homokzsákokat Hartán, a gáton felügyelők kíséretével. A pécsi börtönből tíz munkatárs dolgozik Dunaszekcsőn a védelmi feladatok ellátásában.