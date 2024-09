Karacs Erika budapesti tréner Mire jó a memóriafejlesztés? című kaposvári előadása valójában egy interaktív élményprogram volt, melynek keretében a résztvevők játékos módon gyűjtötték össze azokat az információkat, amelyekkel saját magukért, egészségükért, jó közérzetükért, boldog időskorukért tehetnek. A három­órás foglalkozás érdemben is bizonyította, hogy a személyes élmények, az átélésen keresztül való megtapasztalás sokkal mélyebben megmarad emlékezetünkben, mint amit csak hallunk vagy látunk. Az előadásnak az is nagy értéke volt, hogy az agyunkban végbemenő bonyolult folyamatokat Karacs Erika remek hasonlatokkal tette érthetővé, míg a különféle játékos gyakorlatokkal a részvevők a fizikai állapotukról és a memóriájukról is visszajelzést kaphattak. Mindemellett ugyancsak játékosan, csoportos formában különféle memóriafejlesztő és a fizikai állapotot erősítő feladatokra is sor került, amelyeket akár egyénileg vagy a családtagok, ismerősök bevonásával otthon is gyakorolhatnak.

Szakértői becslések szerint hazánkban 250 ezer embert érint a demencia, a szellemi leépülés lassú betegsége. Ha a róluk gondoskodó hozzátartozókat is beszámítjuk, ez a szám közel egymillió lehet. Komoly gondot jelent, hogy a betegek többségét soha nem is diagnosztizálják, így be sem kerülnek az ellátórendszerbe, vagy ha mégis, már jelentősen leromlott állapotban. A magyarok, különösen az idősek általános egészségügyi állapota egyébként is riasztó – több mutatóban is élen járunk Európában –, ezért nem véletlenül esik egyre több szó a megelőzés fontosságáról. Az egészséges életmód fenntartása, beleértve többek között a testmozgást és a szellemi aktivitást, segíthet az időskori demencia kialakulásának, kockázatának csökkentésében is.

Egyre többen szeretnének csatlakozni

A foglalkozás megrendezését Zanati Zsuzsanna vezetésével ezúttal is a kaposvári Nyírfácska Nyugdíjasklub kezdeményezte, amely immár két éve tagja az országos szövetségnek. A klubvezető elmondta, hogy szeretnék életre kelteni a néhány éve megszűnt somogyi szervezetet is. Tevékenységük során a kulturális programok mellett az egészséges életmód népszerűsítésére helyezi a hangsúlyt. Ez utóbbi lényege egyrészt az ismeretterjesztő előadások szervezésében, másrészt a fizikai-szellemi aktivitásban rejlik. Jelenleg 30 aktív tagjuk és 220 fős csoportjuk van a neten, és egyre több nyugdíjasklub jelezte csatlakozási szándékát.