– Az Iskolában az Erdő Program népszerűségét mutatja, hogy egy nap alatt betelt a férőhelyek száma – közölte pénteken portálunknak az Agrárminisztérium (AM) sajtóirodája. – Októbertől újabb 500 intézmény 30 ezer diákja vehet részt a foglalkozásokon. Így az idén összesen 1000 iskola 60 ezer diákjához jut el a program, melynek célja, hogy hazánk legfontosabb zöldvagyonáról, az erdőről kapcsolatos ismereteket élményszerűen adják át az általános iskolásoknak.

Az erdőpedagógusok játékosan segítik az iskolában zajló környezeti nevelést és ismeretszerzést. S az iskolások megismerik az erdők növény- és állatvilágát, a fenntartható gazdálkodást és betekintést nyerhetnek az erdőket kezelő szakemberek munkájába is. A program kiemelten fontos azért is, mert a kétmillió hektár magyar erdő az ország legfontosabb klímavédelmi zöldinfrastruktúráját jelenti. A szaktárca azt is közölte: újdonság, hogy az őszi foglalkozásokhoz gyógypedagógiai intézmények is csatlakoztak, így az oda járó gyermekek is részt vehetnek a programban.