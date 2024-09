Vancsuráné Sárközi Angélával, a Csányi Alapítvány kiváló mentorával még tanévkezdés előtt vettük nagyító alá hivatását, s ahogy szőtte a szót, úgy éreztem: minden kerek körülötte. Az élet megadta neki mindazt, amire vágyott. Jól érzi magát az alapítványnál, hiszen többet tehet védenceiért, mintha „csak” katedrán állna. Amolyan „pótanyaként”, ha gyökereket nem is, de szárnyakat ad hátrányos helyzetű, tehetséges védenceinek.

Már a főiskolán is egyfajta jó értelemben vett extremitás jellemezte. Kiváló versmondóként gyakran terelődött rá a figyelem, s mivel az örök nyughatatlanság, a jobbítás vágya izzott benne, világmegváltó tervekkel indult a nagybetűsbe. Igaz, időközben rájött: a világot már megváltották, de ő csak ment tántoríthatatlanul a maga taposta – vagy sors jelölte? – ösvényen.

Most, érett fejjel örül a betakarítás gyümölcseinek, hiszen gyakorta vált szót egykori pártfogoltjaival, akiknek többsége megtalálta helyét-szerepét-boldogságát az életben. S hogy honnan indult és hova érkezett a tanárnő? Azt mondta, nehéz beszélni erről. Kiváló vidéki gimnázium, nagyszerű főiskola, helyes gondolkodási módot közvetítő egyetemek segítették az úton, s a folyamatos önképzés. A legfontosabb azonban a hivatás megtalálása volt. Akár művelődésszervezőként, akár tanítóként vagy iskolaigazgatóként dolgozott – örök emberi vágy –, arra törekedett, hogy jelet hagyjon maga után. Nagyszerű emberek alakították; olyanok, mint a néhai Ágoston Attila, a jutai iskola vezetője, vagy éppen Hamvas Béla. A Csányi Alapítvány mentoraként pedig, több mint másfél évtizede valóban megtalálta a helyét. Lelkesen mesélte: egymást alakítják a fiatalokkal, és „csak” az a dolga, hogy figyeljen az ötleteikre és támogassa azokat. Jelenleg egy kiadványon dolgoznak; Rejtőzködő somogyi utak címmel szeretnék még ebben az évben megjelentetni.

Az alapítvány tevékenységében a fejlesztőórák mellett a személyiséggazdagító programok, projektek jelentős szerepet kapnak. Egyik alkalommal kirándulni mentek, és a csoport tagjai rögtön felvetették, hozzanak létre egy túraklubot, mert jó volt csak menni, beszélgetni, vagy éppen hallgatni az erdő csendjét. Második alkalommal már fejlesztő is csatlakozott hozzájuk, és túravezetőként meg is tapadt a csapatban. Majd jöttek a szülők is; kíváncsiságból, örömből, kikapcsolódni vágyásból. Az elmúlt időszakban tizennégy helyszínen fordultak meg; egy híján valamennyi útjuk Kaposvár környéki vagy somogyi erdőkön, mezőkön keresztül vezetett, érintve várak elhagyatott romjait, de barangoltak már a somogyi betyárok útjain is. „Gyerekei” kitalálták, hogy Somogy két pontja között egyenesen haladva jussanak el a kitűzött célig, bármilyen terepakadály van is előttük. Ugyan kétszer kellett nekiugrani, hogy végre sikerüljön, de sikerült.

Legújabb tervük az, hogy Somogy vizei projektjükhöz kapcsolódóan, végig kövessék valamelyik patak útját a születésétől a nagyobb folyóhoz kapcsolódásig. Így jutva el Adyval „Az Értől az Oceánig”. Ahogy az alapítvány munkatársai is teszik különös hivatásszeretettel és lelkesedéssel tehetséges növendékeik karéjában.



A betyárok után patakok nyomába erednek a gyerekek