A legjobb 10 közé kettő őrtilosi vendégház, a Spalettás Porta és a Zöld 21 Cottage került be. Mindkét ingatlannak Tóthné Iváncsics Gyöngyi a tulajdonosa, aki érdeklődésünkre elmondta, 2019-ben kezdtek el falusi vendéglátással foglalkozni. Elsőként nagyapja testvérének a házát vásárolták meg és álmodták meg a Spalettás Portát.

Két őrtilosi szállás is a legjobbak között Fotó: Hober Szabolcs

– Ez egy 1920-ban épült, helyi védettség alatt álló ingatlan – mesélt a ház történetéről Tóthné Iváncsics Gyöngyi. – Azzal a tervvel vettük meg, hogy ha nyugdíjba vonulok az óvodai munkám után, akkor kiélhessem a kreativitásomat. Sikerült is egy nagyon egyedi vendégházat kialakítanunk. Az épületben három szoba van, ahol összesen nyolcan férnek el. A bútorok a régi hangulatot idézik, de a modern igényeket is kielégíti a szolgáltatás. Adunk a vendégeknek papucsot, köntöst és mindent amire szükségük van. A házhoz hatalmas udvar tartozik, van szauna és dézsafürdő is. A vendégek visszajelzése alapján, megtaláltuk az egyensúlyt a régi és az új között – tette hozzá.