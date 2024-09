Csak a főidényt figyelembe véve a déli part továbbra is kiemelkedően népszerű volt, oda 878 ezer, míg az északi oldalra 378 ezer menetjegyes utazás történt. A MÁV tájékoztatójában kitért rá, hogy a legtöbben július 20-án szálltak vonatra, 38-40 ezer napi viszonylati jegyvásárlást rögzített a vasút, amit az augusztus 22-23, illetve a július 11-12 közötti napok eredményei követtek. S a legtöbben a Balaton és a Tópart InterCityket vették igénybe, melyeken a főszezonban csaknem egymillióan utaztak.

Budapestről a Balaton déli partjára

Ahogy egész évben, az utószezonban is óránként, felváltva indulnak a Balaton és a Tópart InterCityk. Továbbra is közlekednek naponta két óránként a Dél-Parti InterRégiók a Déli pályaudvar és Siófok között, hétvégente tovább Fonyódra, illetve Balatonszentgyörgyre. A Jégmadár expressz az utószezonban kizárólag hétvégén közlekedik Szob és Fonyód között, vasárnaponként két mentesítő InterRégió vonat indul Fonyódról Budapest-Kelenföldre, s az utószezonban a déli parton továbbra is közlekednek a Bagolyvonatok.