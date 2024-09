Németh Hajnal Aurora divattervező munkái emlékeztetnek minket a népviseletekre, hiszen azokra alapoznak tervei, fel is használja a régi darabokat, csak hordhatóvá teszi azokat, kombinálva őket több mai ruhával – nem először választotta fényképezéskor helyszínnek a Balatont. Balaton tündérei címmel szerveztek divatfotózást a tó partján és egy vitorláson

Fotó: Aurora FolkGlamour Tavaly nyáron kőrispataki szalmakalapjának divatfotózásakor használta a Balaton-partot díszletként, idén januárban a jégtáblák szolgáltak háttérként, amikor matyó csavarítós kendőjét viselve készültek róla képek a tónál. Nyáron hímzett, gyöngyös fürdőruhában ugrott be a vízbe egy vitorlásról, több modellel együtt. Németh Hajnal Aurora hétköznap is ilyen tündéri öltözeteket hord, és rendre meghökkenti ékszereivel is a divatvilágot

Fotó: Aurora FolkGlamour Már többször meghökkentette a divat és a népi viseletek iránt rajongókat is, ugyanis hordhatóvá teszi korunk és dédanyáink ruháinak vegyítését. Auroránál „a több a több", ez a jelmondata. Legutóbb a Balaton tündéreit öltöztette fel úgy Alsóörsön, ahogy ő elképzeli őket a legenda alapján, ami tapasztalatai szerint kezd kikopni a köztudatból. Úgy szól, hogy a Balaton tündére, a földöntúli szépség, az aranyhajú gyönyörűség előszeretettel csavarta el halandó ifjak fejét. Felelőtlensége lett végül a veszte, amikor a Bakony varázslójának, Kamornak a fiát csábította el, majd kosarat adott neki. Az ifjú szerelmes ugyanis bánatában levetette magát a sziklákról. A legenda szerint a felbőszült atya a tündér aranyló hajzuhatagát kígyófészekké változtatta, és az átkot csak az igaz szerelem oldhatta fel, ezért kapott szerepet a hosszú történetben Helka és Kelén. Ha nem hiszik, járjanak utána, mi csak a tündérfotózás képeivel segíthetünk, adhatunk ehhez kedvet. Forrás: veol.hu Nyitókép: Rimányi Zita

forrás: likebalaton.hu