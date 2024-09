Ördögh Norbert rendszeresen vezényel ezdést csapatának Fotó: Muzslay Péter

A különlegességek sora itt azonban még nem ért véget, hiszen ottjártunkkor éppen edzés zajlott, ami igencsak ritka ebben az osztályban, ráadásul az edzéslátogatottságra sem lehet panasz, hiszen Ördögh Norbert edző egymás közti játékot is tudott vezényelni.

– A keret sok helyi fiatalból áll, de néhány idősebb, negyvenes éveiben járó játékos is szerepel benne – mondta Ferenc Tamás. – A fiatalok lendületükkel és erejükkel, míg az idősebbek rutinjukkal segítik a csapatot. Már az első felhívásra is rengetegen jelentkeztek, nemcsak a faluból, a környékről is. Az első edzésen még csak tízen, tizenketten voltunk, s ahogy közeledett a vármegye IV. Déli csoportjának a nyitófordulója egyre többen lettünk. Jelenleg 26 igazolt játékosunk van. Úgy gondolom, ez a remek közösségnek köszönhető.

Lelkesek a Bárdudvarnok szurkolói

A szurkolókra sem lehet panasz, hiszen még az edzéseket is látogatják. A csapat egyik legidősebb drukkere, Bontovics József emellett igaz csak néhány perc erejéig, míg a leendő polgármesterrel készítettünk interjút, még a kapuba is beállt, sőt ziccert is hárított. A helyiek által „Dolce Gustoként ” emlegetett törzsszurkoló bár nem tősgyökeres bárdudvarnoki, de a magáénak érzi a csapatot.

– Tíz éves voltam, amikor ideköltöztünk – emlékezett vissza Bontovics József. – Édesapám a helyi állami gazdaságban dolgozott és mellette futballozott, így már ekkor elkezdtem meccsekre járni és szurkolni, majd később én is játszottam. Visszagondolva mindig jó csapatok voltak a településen, melyek általában a középmezőnyben végeztek.

Bontovics József 22 évvel ezelőtt költözött vissza Bárdudvarnokra, s ma már nyugdíjasként élvezi, hogy újra a saját településén járhat mérkőzésekre, melyek hangulatát saját készítésű borával igyekszik emelni.