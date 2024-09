Kaposvár Gyorsan előkerültek a zsebből a mobiltelefonok, amikor begördült a Cseri parkba a hófehér Cadillac deville coupe. Tulajdonosa, Hrudinszki Krisztián ráadásul az amerikai énekesnek, Elvis Presley-nek öltözve szállt ki az 1968-ban gyártott, 7700 köbcentiméteres, V8-as benzinmotorral felszerelt autóból. A 372 lőerős, benzinpusztító veteránjárművet öt évvel ezelőtt vásárolta Magyarországon.

Sokáig keresgéltem, mire ráleltem az álomautómra.

– mondta a Cadillac tulajdonosa.

Tizenöt évet állt a kocsi, kézről kézre járt, mert hengerfejes volt a motorja és nem igazán sikerült megjavítani senkinek. Ez sem zavart, mert nagyon akartam a kocsit. Autótechnikus vagyok, értek hozzá és meg tudtam javítani. Idén tavaszra készült el a felújítás, azóta használom folyamatosan. Voltunk vele nyáron Olaszországban, rengetegen megcsodálták.

– tette hozzá Hrudinszki Krisztián.

Német autók is szép számmal részt vettek a kiállításon. Több Trabant, Wartburg, és Mercedes is helyet kapott a parkban. Hegedüs Gábor egy a német hadsereg által használt Mercedest mutatta be az érdeklődőknek. – Fél év alatt újítottam fel az 1992-es kiadású autót – mondta. – Idén augusztusra készültem el vele, de sokáig már nem élvezhetem a járgányt, mert egy német embernek megtetszett, és úgy döntöttem eladom neki. Jövő héten már megyek is vele Németországba – tette hozzá Hegedüs Gábor.