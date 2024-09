Kiemelte, súlyos, életellenes bűncselekmény az idegenforgalmi szezonban sem a Balatonnál, sem a Velencei-tónál nem történt. Tájékoztatása szerint a bűn- és balesetmegelőzés terén is sok munkája volt a rendőrségnek az elmúlt hónapokban, igyekeztek segíteni a megnövekedett gépjárműforgalmat, valamint az idegenforgalmi szezon kulturális és gasztronómiai rendezvényein is nagyobb létszámban voltak jelen. Úgy állították össze a rendőri erőket, hogy a hétvégi, látogatottabb időszakokban több rendőr legyen a térségben, tette hozzá.

A rendezvényen Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke bemutatta azt a két amerikai gyártmányú légcsavaros hajót, amelyet a közelmúltban Csehországból vásárolt a civil szervezet saját forrásból, valamint 68 adományozó segítségével. Felidézte: 2017 januárjában, a befagyott Balatonon rendezett Balaton-átcsúszáskor, majd később egy, a Kis-Balatonban landolt hőlégballon utasainak mentésekor, továbbá a sármelléki repülőtérnél is felmerült az igény arra, hogy mocsárban, sekély vízben is tudjanak segítséget nyújtani.