Október elsejétől A és B menü között választhatnak a kaposvári diákok – jelentette be Szita Károly közösségi oldalán megosztott videóban. Kaposvár polgármestere már az októberi menüt is megmutatta a Zrínyi Ilona tagiskola diákjainak. Az új menzarendszer működését a videóban is bemutatja a fiatalok segítségével Szita Károly.

Forrás: Szita Károly/FB