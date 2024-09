Három niklai kúria maradt az utókorra a Berzsenyi családtól: ma az egyik múzeum, a másikban méhészeti kiállítás működik, és a harmadik épület, a költő fiának, Farkas alispánnak a háza most az ükunoka otthona. A történelem sorsfordulói miatt mindegyik épületet elvették és államosították, Farkas házát utoljára, 1949-ben azzal az indokkal, hogy a niklai tanácsnak nincs székháza.

Visszavásárolta a család niklai otthonát Berzsenyi ükunokája Fotó: Muzslay Péter

– 24 órán belül kellett elmennünk, végül egy régi alkalmazott ökrös szekérrel költözte el a családot – emlékezett a professzor. – A tanácsnak az volt a felfogása, hogy minden Berzsenyi éljen egy helyen. Korábban az unoka, Mária házát is el akarták venni, de szerencsére a megye és a Berzsenyi Társaság közbenjárása megakadályozta, mert ha azt is elvették volna, akkor földönfutóvá vált volna a család. Nagy a keserűség volt ez...

Szerinte Berzsenyi neve óvta meg az üldöztetéstől a családot, mert a Kultuszminisztérium látta, hogy a hagyaték csak úgy maradhat meg, ha kiveszik a helyi tanács kezéből.

– Szabályosan éheztünk – vallotta meg Berzsenyi Zoltán. – Máriának mindössze 200 forint kegydíja volt havonta, abból élt az egész család. Emlékszem, hogy fiatal gyerekként reggelente kerti gyümölcsöt ettem, hogy éhségem csillapítsam.

További gond volt, hogy a költő dédunokáit nem erre a világra nevelték, külföldi nevelőkisasszonyok tanították őket, később a passzióiknak éltek, ha nem is nagy lábon. A költő niklai házából múzeumot alakítottak ki, és a család tagjai gondnokok és alkalmazottak lettek. A vendégeket nagy szeretettel fogadták, volt olyan év, hogy 8 ezer embert is, és a sok érdeklődésben nagy szerepe volt annak, hogy családi élményeket nyújtottak a vendégeknek. A múzeum most átalakítás miatt zárva van.