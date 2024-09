Szinte minden év szeptemberében, amikor a gyerekek visszatérnek a közösségbe, elindul egy fertőzési hullám az iskolákban. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály-iskola főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, minden hozzájuk tartozó intézményben vannak betegséggel küzdő gyerekek, a hiányzás azonban egyelőre nem tömeges méretű.

– Az elmúlt héten pénteken kezdtek el kisebb létszámban megfogyatkozni a gyerekek – emlékezett vissza a főigazgató. – Arról nincsen információnk, hogy pontosan milyen vírus fertőzte meg a diákokat, de azt tudjuk, hogy megfázás, felső légúti megbetegedés, hasmenés és húgyúti problémák miatt vannak távol. A Kodály-iskolába 495-en járnak, közülük 50-en hiányoztak kedden, és 3 pedagógus is beteg volt. Az ő óráikat helyettesítéssel tudtuk megoldani – mondta Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna.

Az orvosi rendelőket is valamivel többen keresték fel ezekben a napokban, járványról azonban még nem lehet beszélni, mondta el érdeklődésünkre Pavlovics György kaposvári gyermekháziorvos. – A hűvösebb időjárás miatt meghűléses tünetekkel már kerestek fel bennünket – emelte ki. – Nyilván az is fokozhatja a megbetegedések számát, hogy az óvodás és iskolás gyerekek ismét bekerültek a nagyobb közösségbe – tette hozzá Pavlovics György.

A felnőttháziorvosoknál is megnőtt a forgalom az elmúlt napokban. Hajdu Xénia kaposvári háziorvos megkeresésünkre elmondta, 20 százalékkal több beteg érkezett a rendelőbe, mint egy átlagos napon. Csak hétfőn tíz embert írtak ki táppénzre, felének hasmenése volt. Hajdu Xénia arról is beszélt, azt nem tudni, hogy a betegek hány százaléka fertőződött meg koronavírussal, mert már nincsen kötelező tesztelés a rendelőkben.

– A covidot is úgy kell kezelni, mint egy influenza-járványt, ezért nem kell elrendelni karantént és tesztelést sem – mondta. – Az viszont nagyon fontos, és szeretném felhívni a betegek figyelmét, hogy ha valaki lázas, hasmenése, felső légúti panaszai vannak, akkor húzzanak fel maszkot és úgy menjenek be, ne csak hozzám, hanem más rendelőbe is. Vigyázzunk egymásra! Akinek pedig tüdő, szív, vagy immunrendszeri betegsége van, járványhelyzet idején vegyen fel maszkot és használjon fertőtlenítőt – hangsúlyozta Hajdu Xénia.