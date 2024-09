Építési területté változott az Ady Endre és a Berzsenyi utca sarka kedden. A termékbemutató résztvevői fúrtak, vágtak és fűrészeltek az akkumulátoros gépekkel. Csepeli Balázs a Korong Kft. ügyvezető-tulajdonosa kérdésünkre elmondta, az volt a céljuk, hogy a legújabb technológiájú gépeket minél többekkel megismertessék a gyakorlatban is.

– Az akkumulátor technológia fejlődött a legtöbbet az elmúlt években – emelte ki Csepeli Balázs. – Az új 40 Voltos akkumulátorokban nagy mennyiségű energia van. Ezáltal a gépek nagyobb nyomatékkal tudnak működni és hatékonyabban lehet velük dolgozni – hangsúlyozta a cég ügyvezető tulajdonosa. A termékbemutatóra csaknem 120 Makita gyártmányú gépet állítottak ki a cég munkatársai. Fúrók, csiszológépek, porszívók, fűrészek és az építőipar területén használt többféle kéziszerszámot is megmutattak az érdeklődőknek. A gépek egytől egyig akkumulátorral működtek.

– Használunk ilyen márkájú gépeket is az iskolában, azonban mi inkább hálózatról működővel dolgozunk – mondta el érdeklődésünkre Kovács István a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) Lamping József Technikum és Szakképző Iskola kőműves szakoktatója, aki diákokkal együtt érkezett a termékbemutatóra. – Meghívást kaptunk a napra, de amúgy is eljöttünk volna, mert az újdonságok érdekelnek minket. Fontos, hogy a tizedikes és a végzős tanulók megismerjenek új, akkumulátoros gépeket, mivel az intézményben nem mindenfajta található meg. A diákok leginkább ragasztó és festék keverésére alkalmas eszközöket, zsaluzáshoz daraboló és kézi fűrészeket, a burkoló tanulók pedig vizesvágót és gyorsdarabolót is használnak, hogy a különböző vágási technikákat el tudják végezni – mondta Kovács István. A kőműves szakoktató hozzátette, évente nagyon kevés kőműves végez az iskolában. Átlagosan öt új szakemberrel bővül a piac.

Kellenek a jó szakemberek

Kovács István érdeklődésünkre arról is beszélt, a diákok a gyakorlati munkában nagyon ügyesek, az elméleti részben kicsit gyengébben teljesítenek, azonban megállják a helyüket a munka világában. A gépeket nagyon jól tudják kezelni, a mai technológiát jól ismerik. A szakoktató hozzátette, az osztály fele kőműves, a másik burkoló, szakmájukra pedig nagy szükség van manapság.