– Milyen hangulattal érkeztek ma ide? – kérdezte Szerényiné Tar Gabriella, tájékoztató könyvtáros, biblioterapauta a résztvevőktől. – Válasszanak ki a különböző színű és más-más tárgyat ábrázoló kártya közül néhány olyat, ami a mai napjukat jellemzi – tette hozzá.

Asszociációs játékkal kezdődött el a biblioterápia Fotó: Lang Róbert

Asszociációs játékkal kezdődött el a biblioterápiás foglalkozás a könyvtárban. A foglalkozás vezetője a színeken és formákon keresztül szerette volna megtudni, hogy az érdeklődők jelenleg hogyan látják magukat a világban. A rövid játék után előkerültek azok az irodalmi alkotások, amelyekben megjelenik a Föld és a víz szimbóluma is. Lázár Ervin Csillagmajor, Dragomán György Máglya és Jesmyn Ward Hallgasd a holtak énekét! című könyveinek egy-egy részletét „dolgozták fel” a terápián. Azt azonban a résztvevőknek nem árulták előre, hogy melyik könyvből származnak a szövegek.

Fotó: Lang Róbert

– Ezeknek a foglalkozásoknak az a célja, hogy megnyissuk az emberek belső világát – emelte ki Szerényiné Tar Gabriella. – Azt szeretnénk elérni, hogy az irodalmon, a színeken és szimbólumokon keresztül jobbá tegyük az életüket. Fontos, hogy megmozgassuk egy kicsit a belső látásukat. Ha lehet, akkor értékeljék magukat és változtassanak az életükön. Gondolkodjanak egy kicsit másképp, és természetesen az is szempont, hogy rávezessük őket arra, hogy az irodalom, az olvasás képes hatni az életükre – tette hozzá biblioterapauta.

A biblioterápia megváltoztatja a gondolkodásunkat

Zsebi Károly, a foglalkozás egyik résztvevője érdeklődésünkre elmondta, több hasonló alkalomra is ellátogatott korábban, ahol megismerhette mások véleményét, témafeldogozását és látásmódját.

– Érdekesek ezek a foglalkozások és hatnak rám. Amint kilépek innen, elgondolkodom olyan dolgokon is, amelyek korábban eszembe sem jutottak – mondta a férfi. Egy másik résztvevő – Győrfi Anikó – is hasonló véleményt fogalmazott meg. Kérdésünkre elmondta: érdekesnek és elgondolkodtatónak tartja a biblioterápiás alkalmakat, a történetek és beszélgetések hatására sokkal nyitottabbá vált és a kifejezésmódja is rengeteget változott.