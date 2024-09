A helyi hagyományőrzők segítségével még egy szüret részesei is lehettek a vendégek, majd római kori vigadalomban találhatták magukat. Aki időben érkezett, az nem csak finom borokat kóstolhat, de olyan amulettet is készíthetett, amely megvédi őt a mérgezett boroktól. Ezzel párhuzamosan a gyerekek is megismerkedhettek a szőlőpréselés rejtelmeivel, a római katonák életével. Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint: az ilyen kreatív, történelmi alapokon nyugvó események sokat segíthetnek abban, hogy a turisták az őszi szezonban is elinduljanak a Balaton irányba. Az ilyen kreatív, családi eseményekből azonban még hiány van a környéken.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint: jóval árnyaltabb a kép. A Balaton egyik őszi kulináris húzóágazata a borturizmus, nagyon sokan látogatják azokat a boros fesztiválokat, amelyek itt zajlanak. Szerinte legalább 30-40, kisebb - nagyobb szüreti fesztivál startol el a következő hetekben. , amelyek gyakran nem csak a magyarokat, de számos külföldit is arra ösztönöznek, hogy elinduljanak a Balatonra. Ilyen volt például a most hétvégén (szeptember 13-15.) lezajlott siófoki kulináris ízutazás, a GasztroFok. E fesztivál a térség gazdag bor- és gasztronómiai kínálatát volt hivatott bemutatni. Az esős idő ellenére sokan voltak a településen. Az esemény keretein belül, az érdeklődőknek lehetőségük volt „körbekóstolni” a résztvevő vendéglátóhelyek erre az alkalomra összeállított menüsorait Széplaktól Sóstóig, Kilititől Szabadiig, bevonták a helyi termelőket ebbe az akcióba. Természetesen a finom ételekhez, finom borokat is párosítottak. A kulináris események mellett, ezen a hétvégén tartották meg a Balatonfondo kerékpáros fesztivált is, amely nemcsak verseny, hanem közösségi esemény is volt a Balatonnál. A hidegebb idő és a nagy szél ellenére hatalmas fanatikus, mintegy ezer fős bringás rajongó gyűlt össze a tó partján. Mindez azt bizonyítja, hogy az év mind a négy évszakában, időjárástól függetlenül is lehet szervezni olyan eseményeket, amelyek megtalálják célcsoportjukat.