Ahogy arról portálunk is hírt adott, Fonyód térségében extrém erősségű széllökéseket regisztráltak a hétvégén. Boris ciklon tombolása alatt óránként 130 kilométeres széllökéseket is mértek a Kab-hegyi műszerekkel. A Balaton több pontján is, így Siófok és Alsóörs között a HungaroMet mérő platformján 105 kilométeres szelet rögzítettek.

Boris ciklon a Balatont is megmozgatta

Ahogy azt a meteorológiai előrejelzések jósolták, a ciklon rendkívüli viharos időjárást és nagy mennyiségű csapadékot hozott magával, különösen a Balaton térségében. A vizugy.hu adatai szerint a ciklon idején a tó északi és déli partján mért legszélsőségesebb vízszintértékek között 33 centiméter volt az eltérés: Siófoknál vasárnap hajnalban 109 centimétert, míg Badacsonynál 76 centimétert mértek a szakemberek.

Hétfőtől enyhébb idő várható a Balatonnál

Bár a viharos szelek még mindig jellemzőek a térségben, hétfőtől fokozatosan javulni kezd az időjárás a Balatonnál. A meteorológusok szerint a hét közepére már napsütéses idő és enyhébb szelek várhatók, a nappali hőmérséklet újra 20 fok fölé emelkedik majd.