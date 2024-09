Tízezrek fesztiváloztak az idén Somogyban. A rendezvények környékén élők megszokhatták, hogy ilyenkor gyakrabban hallani rendőri intézkedésekről, és természetesen a rend őreit is gyakrabban lehet látni ilyenkor a környéken. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálata érdeklődésünkre azt közölte, hogy a fesztiválok közös nevezője a csökkenő bűncselekményszám volt az idén nyáron.

Fotó: Mócza Dániel



Július 3. és 7. között, vagyis a 100 ezer embert megmozgató Balaton Sound idején összesen 27 bűncselekmény miatt indítottak eljárást a somogyi rendőrök. Ami jelentős csökkenést mutat az előző évi 60-hoz képest. Hozzátették: 12 esetben kellett nyomozást elrendelni a fesztivál idején. Ennél még békésebb volt a Strand Fesztivál, amit augusztus 22. és 25. között rendeztek meg szintén Zamárdiban. Az ugyancsak nagy tömegeket megmozgató fesztivál ideje alatt mindössze egyetlen bűncselekményről kaptak bejelentést a rendőrök, a városban ezzel együtt összesen 10 büntetőeljárás indult ez idő alatt.

Nyugis volt a Strand.

Fotó: Vasvári Tamás



A tendenciát erősítette meg Vető Viktória is, a Sound sajtófőnöke, aki elmondta, biztonság szempontjából jó szezont zártak, egy komolyabb rendőri intézkedésre volt csak szükség. Egy ilyen esetről adott hírt a Sonline.hu is, amikor olasz fiatalok randalíroztak a fesztivál területén.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere is békésnek értékelte az idei fesztiválszezont.

– Sokkal nyugodtabb lett a Balaton Sound, és ugyanez igaz a Strand Fesztiválra is. Nem voltak atrocitások, nem lődörögtek a fesztiválozók a városban. Bementek a fesztivál területére, és ott is maradtak. Nyugodtan végig lehetett sétálni az utcán a nagyfesztiválok idején is – szögezte le a polgármester.

Békés rockerek.

Fotó: Németh Levente



– A RockBalatonhoz köthetően az augusztus 8. és 11. közötti időszakban bűncselekményről nem érkezett bejelentés a rend­őrségre. Fonyódon ez idő alatt mindössze 3 nyomozás indult – tájékoztatta lapunkat a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mondhatni, szembementek a RockBalaton résztvevői a sztereotípiákkal, aminek különösen örültek a szervezők. – Meg vagyunk lepve, de nagyon örülünk – mondta megkeresésünkre Posza Róbert, a fesztivál egyik főszervezője. – Az idei a jubileumi, tizedik RockBalaton volt, és álmunkban sem kívánhattunk volna jobbat. A rendezvény idejére nemcsak a környéken, de a szomszédos településeken is megteltek a szálláshelyek, és tényleg megmozgatta a fesztivál a térség turizmusát – tette hozzá. A fesztivál biztonsági őreinek sem volt dolguk a koncertek idején, egyetlen atrocitás sem történt Fonyódon.

Fotó: Németh Levente