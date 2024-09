– Az a célunk, hogy jó alapot adjunk a kereséshez az érdeklődőknek – mondta Lesz Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltára főlevéltárosa. – Vannak, akik már felkészülten, információk birtokában érkeznek hozzánk. Olyan családfakutatónk is akad, aki heti rendszerességgel jön a levéltárba, több mint tíz éve keresi a felmenőit, de még mindig nem végzett. Ez is mutatja, hogy nincs egyszerű dolguk azoknak, akik az őseiket kutatják, akár több száz évre visszanyúlóan.

Segítenek a családfakutatásban Fotó: Szabó Gabriella

A családkutatások népszerűségét mutatja, hogy a témáról már hatodik éve szerveznek előadássorozatot, és sokan fordulnak hozzájuk elméleti és gyakorlati segítségért.

– Elsőként mindenképpen érdemes a saját környezetünkből információt szerezni, akár fényképek, akár iratok alapján. Ezt követően az internet és a levéltár is számos adatot tud szolgáltatni – mondta Lesz Éva.

A levéltárban fellelhető anyakönyvi kivonatok nagy segítséget nyújthatnak a kutatóknak. 1920-ig a születési-, 1950-ig a házassági-, 1980-ig pedig a halotti anyakönyvi kivonatok érhetők el személyesen.

– 1895. október elsején kezdődött hazánkban a polgári anyakönyvezés, korábban felekezetenként regisztrálták a születéseket, a házasságokat és a halálozásokat. Ezek nagy része interneten is megtalálható, de az 1828 és 1895 közötti időszakból mi is őrzünk másodpéldányokat – mondta Polgár Tamás, a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Vármegyei Levéltár igazgatója.

Hozzátette: ma már a világhálón és levéltárakban rengeteg érdekességre lehet bukkanni. Internetes keresőoldalon például fellelhetők azok a hajózási utaslisták, amelyeken azoknak a magyaroknak a neve is szerepel, akik Fiuméból, a mai Rijekából vándoroltak ki New Yorkba.

Elődeik arcát is megismerhetik a családfakutatók

A kaposvári levéltár adatbázisában 1904-től 1944-ig összegyűjtik és elérhetővé teszik az útlevélkérő lapokat, amelyeket valaha az alispáni hivatalon keresztül kellett igényelni. Egyik különlegessége, hogy fényképek is találhatók rajtuk.

– Így, aki az Egyesült Államokba, Kanadába vagy Dél-Amerikába vándorolt somogyi rokona után kutat, fotón is láthatja felmenőjét – mesélte Polgár Tamás. Az október 8-án induló családkutatási előadássorozat nemcsak az elődök utáni keresésben segíti az érdeklődőket. A program az iratok által hazánk történetével is megismerteti a résztvevőket.