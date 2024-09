Az év végére már előadást mutatnának be

Az tervezik, hogy az év végére előadást készítenek és mutatnak be valamely városi programon, jeles napon. Nagy feladat áll előttük, és az álmuk válna valóra, ha az országos szintig is eljuthatnánk. Márton-Szűcs Brigitta azt gondolja, hogy a régi diákszínjátszó napok sikere az akkori helyi szakembereknek is köszönhető volt, mert a fennmaradt írásos anyagok arról tanúskodnak, hogy színvonalasabbnál színvonalasabb kísérőprogramokkal tűzdelték a rendezvényt. Az újraindított programokkal a régihez hasonlóan minél több nézőt igyekeznek elérni, és a látogatóknak széleskörűen megmutatni Csurgó értékeit. Jó példák és jó gyakorlatok állnak előttük, és ezek ösztönzőek és inspirálóak.