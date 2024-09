Kaposvár 1 órája

Édesebb a répa, mint valaha – elindult a kampány az ország egyetlen cukorgyárban

Több mint 800 ezer tonna cukorrépát dolgoznak fel a kaposvári cukorgyárban a következő 125 napban. Pénteken gyújtották be a mészkemencét, ezzel el is kezdődött a 131. kampány. Az eseményen az elmúlt két évben megvalósult 4,8 milliárdos fejlesztés projektzáró rendezvényét is megtartották.

Fotó: Lang Róbert

Csaknem 20 százalékkal több területről érkezik be a gyárba a cukorrépa az idén. A termőterület meghaladja a 15 ezer hektárt. Kovács Gergely, a Magyar Cukor Zrt. kereskedelmi és marketing igazgatója az eseményen elmondta, júniusig kedvezőek voltak az időjárási viszonyok, utána viszont a tartós hőhullámok – más növényekhez hasonlóan – a cukorrépa termésnek sem tettek jót. – A több mint 15 ezer hektárból csak kétezret tudtak öntözni – emelte ki Kovács Gergely. – Szép eredmény, mert tavaly még ennyit sem, viszont nem elég, ezért a jövőben jelentősen növelni kellene az öntözhető területeknek az arányát. Ez azért fontos, hogy kiszámítható és biztonságos legyen az alapanyag-ellátás – mondta a kereskedelmi és marketing igazgató. Elindult a kampány az ország egyetlen cukorgyárban Fotó: Lang Róbert Az augusztusi termésbecslés alapján hektáronként 57 tonna cukorrépát tudnak majd betakarítani a földekről. A növény cukortartalma magas, a sok éves átlag feletti. Kovács Gergely arról is beszélt, a cukorgyárnak 230 állandó dolgozója van. A kampányidőszakban – melyet idén 125 napra becsülnek – még 50-55 embert vesznek fel. A cukorrépa-szállítmány 45 százaléka vasúton, 55 pedig közúton érkezik be a gyárba. Szita Károly Kaposvár polgármestere az eseményen arról beszélt, a cukorgyár, a melasz illatával együtt, a város identitásának a része lett az elmúlt 131 évben. A város vezetője kiemelte: Kaposvár elkezdte az újraiparosítási programját azért is, hogy a régión belül vezető szerepet töltsön be. Gelencsér Attila Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője a mészkemence begyújtáson elmondta, több mint 100 évvel ezelőtt más volt a technológiai, az eszközök, a gépek, de a cukorgyár folyamatosan képes volt megújulni és a 20. század összes viharát kibírta.

Begyújtották a cukorgyár kemencéjét Fotók: Lang Róbert

Stratégiai kérdés a cukorgyártás Tarpataki Tamás agrárpiaci ügyekért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, a jó minőségű, biztonságos élelmiszerek előállítása és a fenntartható megtermelése alapvető célkitűzése a kormánynak. – Stratégiai kérdés, hogy Magyarországon legyen répatermesztés és cukorgyártás – mondta. Tarpataki Tamás arról is beszélt, az élelmiszeripari feldolgozások támogatására 200 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, öntözésfejlesztésre pedig mintegy 60 milliárd forint.

