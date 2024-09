A konferencián elhangzott, hogy a demográfiai előrejelzések szerint 2040-re 10%-kal, mintegy 350 ezerrel kevesebb aktív munkavállaló lesz a munkaerőpiacon, amelynek kompenzálására az egyetlen megoldás a hatékonyság és a termelékenységnövelés. Ebben kulcsfontosságú a digitális technológia és a mesterséges intelligencia, hiszen nincs olyan munkakör, amelyben nem jelenik meg az automatizáció a következő években. Ahhoz, hogy a fiatalok lépést tudjanak tartani a változásokkal, az oktatásnak már most is a kritikus gondolkodást, együttműködést, csapatmunkát, alkalmazkodóképességet kell fejlesztenie. 2025-ben a kreativitás, az innovációs képesség, az interperszonális készségek, az érzelmi intelligencia, a vállalkozói tudatosság lesznek a legfontosabb kompetenciák, amelyek formális, hagyományos keretek között nehezen fejleszthetőek, de az oktatástechnológia már most is kínál megoldást rá.

„Az oktatástechnológia középpontjában a gyermekek digitális jóllétének kell állnia. Fontos, hogy támogassuk a fiatalok hosszútávú, egészséges fejlődését és felvértezzük őket azokkal a digitális kompetenciákkal és tudással, amelyek egy még ismeretlen jövőben tudatossá és sikeressé tehetik őket. Az EdTech Summit Hungary küldetése, hogy megteremtse azt a közeget, ahol szakértők, cégek és pedagógusok közösen dolgozhatnak azon, hogy ezek az elvek és az új technológiák a mindennapi oktatás szerves részévé váljanak” - tette hozzá Dr. Rétfalvi Flóra, az EduTech Hungary Zrt. vezérigazgatója.