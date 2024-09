Az egyetemi napokat több kísérő program is színesítette. A Somogy Vármegyei Vadásznapot és a 48. MA-HAL Országos Halfőző Versenyt is a KÁN-on szervezték meg. Negyven csapat főzte bográcsban a dunai, tiszai, vagy éppen a balatoni halászlevelet. Hatala Bertalan Budapestről érkezett. Csapata, Berci angyalai néven vágott neki a versenynek. A fővárosi brigád tiszai halászlével nyűgözte le a zsűrit. A hagyományos vadfőző verseny is helyet kapott a programok között. Idén mindösszesen csak hat csapat főzött valamilyen vadételt. Gulyás Lóránt az egyik csapat vezetője elmondta, zselici vadraguval készültek, melyhez kizárólag szennai őstermelőtől származó alapanyagokat használtak fel.