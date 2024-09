Idén 89-en igényeltek díszdiplomát, az ünnepségen 45-en vették át a dokumentumot, köztük Hetesi Lászlóné, aki 65 évvel ezelőtt végzett óvodapedagógusként. – Nagyon szívesen emlékszek vissza a tanulóévekre, a középfokú képzést három év alatt végeztük el – mondta Hetesi Lászlóné. – Az egész pályám egy csoda volt, úgy érzem, jól választottam. Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért is lettem óvónő. Több helyen is dolgoztam. Voltam Kaposváron a Bajcsy Zsilinszky utcai óvodában, a Pécsi utcaiban és 25 évet a Szigetvár utcaiban, ahonnan 1997-ben mentem el nyugdíjba – tette hozzá az új diploma átvétele előtt az asszony. A vasdiplomás pedagógus arról is beszélt, boldogsággal tölti el, amikor megy az utcán és egy ötvenes éveiben járó fiatalember kitárja a karját és nagy örömmel köszönti.

Az ünnepséges 89 diploma került átadásra.

Szalai Imre a rubin diplomáját vette át az ünnepségen. A nyugalmazott pedagógus és iskolaigazgató érdeklődésünkre elmondta, 1954-ben végezte el a tanítóképzőt Pápán, majd utána egyből Somogyba küldték tanítani. – Akkoriban a rendszer úgy működött, hogy a minisztériumból az üres álláshelyeket elküldték a tanítóképzőbe, az osztályfőnök pedig elosztotta, hogy ki hova menjen tanítani – emlékezett vissza a rubindiplomás pedagógus.