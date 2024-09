A sződligeti lakókat már érkezésükkor várták az ideiglenes szálláshelyen az SZGYF működésében lévő somogyi szociális intézmények, illetve a vármegyei kirendeltség delegáltjai, hogy megkönnyítsék a beköltözést, és segítsék a helyi tájékozódást. A kényelmes szobák gyorsan otthonossá váltak, és a jó idő is kedvezett a balatoni ittlétnek. Olyannyira, hogy az ellátottak többször is ellátogattak a közeli partra; még hétfőn is, hogy búcsút vegyenek a Balatontól.

A Zamárdiban töltött napok során számos élvezetes programba kapcsolódhattak be az ellátottak. Manuális foglalkozások zajlottak, film pergett a kivetítőn, s még táncra is perdültek a vállalkozó szellemű lakók. A somogyiakon kívül veszprémi és zalai intézmények munkatársai is felajánlották segítségüket, és Cséplőné Gönczi Veronika SZGYF-főigazgató, Joó Aranka szakmai, valamint Jeviczki Melinda Klára általános főigazgató-helyettes is ellátogatott Zamárdiba, hogy kollégáikkal személyesen győződjenek meg a sződligetiek elhelyezéséről, akik remekül érezték magukat az üdülőben.

Mivel az ár levonult, a veszély elmúlt, hétfőn délután szintén a Készenléti Rendőrség három autóbuszával keltek útra a sződligeti otthon lakói, akik a 2013-as árvíz idején átéltek már egy áradást. A visszaindulás előtti órákban somogyi SZGYF-es munkatársak segítettek a csomagok és a különféle eszközök bepakolásában. Baloghné Tóth Tímea sződligeti intézményvezető-helyettes könnyek között mondott köszönetet a kéthelyi, a segesdi, a berzencei és a kaposvári kollégáknak az önzetlen segítségért és az őszinte vendégszeretetért.