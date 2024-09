A minap a kezembe került egy fotóalbum, amelyen csipkés zokniban, fekete pörgős szoknyában, fehér ingben vettem részt életem első tanévnyitó ünnepségén. Bár nem volt számomra ismeretlen a buzsáki általános iskola, hiszen szüleim ott tanítottak, mégis izzadt a tenyerem, tördeltem a kezem, riadtan figyeltem a nagyobbakat. Másnap csatos iskolatáskámmal léptem be a suli ajtaján. A táska súlyára a mai napig emlékszem. Édesanyám sokat olvasott és vártam már nagyon, hogy én is megtanuljak. A szorzótáblát sokat kellett gyakorolni, mire teljesen sikerült elsajátítanom. Ebéd után elindultam a Balaton utcába, ahol várt a nagymamám. Nyugdíjas pedagógus volt, mindig vele tanultam. A szekrényben volt egy kis kerámiaedény, amelyet a nagypapám csokoládéval töltött fel. Mielőtt nekiálltunk a leckének, vehettem belőle. Nagy szerencsém volt, hogy mindig ott voltak nekem ők. Sok szülőnek nincs ilyen szerencséje. Marad a napközi, ahova lóhalálában ér oda anya vagy apa. Szeptember másodikától ezúttal is sokak számára indul a rohanás.

Jó lenne, ha a mai gyerekek is megtapasztalhatnák azt, amit én. Az én születő gyermekemnél talán így lesz. A négy pedagógus nagyszülő adott és – ahogy édesapám szokta mondani – egy tanár élete végéig pedagógus. Sok gyerekkel dolgoztak együtt, ami néha nem volt könnyű, de csodálatos dolgok születtek a közös munkából, amelyekről most is mosolyogva mesélnek egy-egy vasárnapi ebéd alkalmával.