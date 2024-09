Az új óvoda melletti parkba és az óvodába is ültetnek majd a csemetékből Kaposfőn. A település az átlagosnál többet, összesen 30 fát nyert a programban. Ábel Melinda polgármester érdeklődésünkre elmondta, azért is pályáztak, mert alapvetően nagyon drágák ezek a több éves fák és nem szerették volna önerőből megvásárolni. – Ezekkel a növényekkel el tudjuk végezni a parkosítási feladatokat és oda is jut majd a fákból, ahol pótolni kell – mondta Ábel Melinda. A kaposfői önkormányzat a költségvetésből is áldoz a virágosításra és fásításra, idén eddig csaknem 400 ezer forintot fordított rá.

A balatonboglári önkormányzat 30 keskenylevelű kőrisfát nyert a programban. Szökendi Zoltán a Balatonboglári Városüzemeltetés Nonprofit Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a könyvtár melletti parkban veszélyessé váltak a régi nyárfák, ezért kivágják azokat, helyükre pedig a kőriseket ültetik majd el. – Nem lesz elég ennyi fa, ezért még legalább harmincra lenne szükségünk – mondta az ügyvezető. – Igyekszünk mi is költeni fásításra, mert sajnos öregszenek el a növények és azokat muszáj pótolni. Önerőből évente 2-300 ezer forintot fordítunk rá, virágosításra viszont 4 milliót. Ez azért is több, mert veszünk magokat, neveljük a palántákat, kiültetjük, gondozzuk a növényeket – tette hozzá Szökendi Zoltán.

A mosdósi önkormányzat másodszorra nyert csemetéket a programban. Keresztes József polgármester érdeklődésünkre elmondta, a temetőben, a sírkert előtti területen, valamint a játszótéren szeretnék elültetni a fákat. – Próbáltunk olyan fajtákat választani, melyeknek kisebb a lombkoronája, de azért ad egy kis árnyékot és szebbé teszi a környezetet – mondta a település vezetője. Hetesre is hasonlóan kisebb lombkoronás fákat ültetnek el. Pavelka Béla polgármester kérdésünkre elmondta, tizenkettő fával gazdagodtak, ezekből a kultúrház környékére és az önkormányzat udvarába is kerül. A fákat november végéig kapják meg a győztes önkormányzatok.